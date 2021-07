Tour de France: Kasper Asgreen signe le meilleur temps provisoire dans le contre-la-montre de la 20e étape, Wout van Aert s’élance (direct)

De Libourne à Saint-Emilion, le contre-la-montre de la 20e étape du Tour visite samedi les vignobles réputés sur un parcours de 30,8 kilomètres qui avantage les plus puissants.

Pomerol, Chevrol, Lussac, Montagne, Corbin, Figeac… autant de noms prestigieux sur la route de ce « chrono » qui dessine une quasi-boucle à l’est du département de la Gironde.

« Ce parcours n’est pas trop rectiligne », relève le directeur de course Thierry Gouvenou. « Il change souvent de direction et il y a une demi-côte à mi-parcours après la traversée du vignoble du château Petrus », l’un des vins les plus célèbres du monde. « Cela reste un tracé pour purs spécialistes. Mais, en troisième semaine, le chrono est toujours un petit peu biaisé par rapport aux qualités intrinsèques des coureurs ».