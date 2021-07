Harry Kane prêt à forcer son départ vers Manchester City? L’attaquant anglais pourrait sécher la reprise des entraînements à Tottenham

Où jouera Harry Kane la saison prochaine ? Impliqué dans les rumeurs de transferts depuis plusieurs semaines, le meilleur buteur et passeur de la dernière saison de Premier League voudrait quitter Tottenham pour donner un nouvel élan à sa carrière, lui qui n’a jamais remporté de trophée avec les Spurs.

Et une destination se dessine : Manchester City, où Pep Guardiola l’accueillerait à bras ouvert. Le nouvel entraîneur de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a annoncé qu’il comptait sur Kane pour la saison à venir, mais selon les informations publiées ce samedi par le Telegraph, l’attaquant des Three Lions ne l’entendrait pas de cette oreille, et serait même prêt à aller jusqu’à sécher la reprise des entraînements du club londonien pour forcer son départ.