Karaoké torse nu, soirée arrosée: Walker, Pickford et plusieurs joueurs de la sélection anglaise profitent à fond de leurs vacances (vidéos)

Après leur défaite aux tirs au but en finale de l’Euro 2020 contre l’Italie, les joueurs anglais prennent du bon temps avant la reprise de la saison.

Repos plus que mérité pour les joueurs de la sélection anglaise, après leur douloureuse défaite aux tirs au but contre l’Italie, en finale de l’Euro. Et plusieurs d’entre eux semblent particulièrement bien profiter de leurs vacances.

Kyle Walker, en vacances à Mykonos en compagnie de Mason Mount, Declan Rice, Ben Chilwell, Jack Grealish, Luke Shaw, Kalvin Philips et Ben White, s’est illustré en faisant le show, chantant torse nu la chanson « Sweet Caroline », suivi dans la bonne humeur par ses camarades. Ce qui lui a notamment valu le surnom de « Karaoke Kyle » dans la presse britannique.

Le gardien Jordan Pickford est lui resté à la maison, où il a organisé une soirée privée, qui semblait bien arrosée. On le voit notamment torse nu sur les épaules de l’un de ses amis, en face de sa compagne, qui portait un masque à son effigie sur sa tête.