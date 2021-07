De 3-0 à 3-3: le Standard conclut sa préparation par un partage face au Stade Rennais

Privé de Hugo Siquet, victime d’une petite élongation, et de Selim Amallah, toujours à la recherche de sa meilleure condition physique, le Standard a partagé avec Rennes samedi en fin d’après-midi à l’Académie, lors de son sixième et dernier match de préparation avant son entrée en matière en championnat, vendredi prochain face à Genk.

Ce que l’on retiendra, c’est que l’équipe liégeoise, bien emmenée par Raskin et Cimirot, a fait preuve, une fois n’est pas coutume, d’une belle efficacité pour mener 3-0 au repos. Très intéressant dans le pressing, exercé très haut, le Standard a pris l’avance sur un penalty provoqué et transformé par Klauss, pour une intervention faitive de Nyamsi, après un mouvement amorcé par Gavory et Bastien, avant qu’à l’approche de la mi-temps, Raskin, d’une belle volée à ras de terre, ne double la mise sur un ballon remisé de la tête par Klauss, suite à un centre de Cimirot, et que Klauss n’inscrive un doublé sur un ballon relâché par Gomis sur un envoi de Dragus.