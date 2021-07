Inondations en Wallonie: le bilan grimpe encore, quatre victimes retrouvées

Le bilan complet des autorités ce samedi matin faisait état d’au moins 24 décès. Quatre victimes ont été retrouvées à Esneux et Hamoir

Le bilan des victimes continue de grimper après les inondations vécues en province de Liège. Samedi à 15h30, trois corps sans vie avaient été découverts à Esneux et une victime était à déplorer à Hamoir.

Du côté d’Esneux, le plan d’évacuation est arrivé à son terme vendredi soir à 22h. Désormais, les secours font le tour des habitations : «Après deux premières victimes, un troisième corps a été retrouvé vers 14h. Le risque est que ce bilan augmente au fil des heures», redoute la bourgmestre Laura Iker.

La commune reste difficilement accessible et les autorités demandent à la population de ne pas se déplacer pour permettre le nettoyage et le déblayage. Des sociétés privées ont proposé leur aide et plusieurs conteneurs sont utilisés pour permettre aux riverains de se débarrasser de leurs déchets. Deux centres accueillent en outre les personnes sinistrées.