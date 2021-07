Chris Froome espère encore retrouver son niveau: «Je fais un pas de plus dans la bonne direction»

Chris Froome a terminé en douceur son chrono lors de l’avant-dernier jour du Tour de France. Le quadruple vainqueur de la Grande Boucle se situait ce samedi matin à plus de 4 heures du leader Tadej Pogacar. Cependant, il espère toujours retrouver le niveau qui était le sien.

« Je suis content d’être arrivé à ce stade de la course et de pouvoir terminer demain à Paris », explique le Britannique. « Avoir toute cette compétition dans les jambes, ça fait vraiment du bien. Ces nombreux kilomètres à un niveau élevé, toutes ces petites accélérations que tu dois réaliser en course à chaque fois, ça fait une grosse différence. Je sens déjà que je suis bien meilleur qu’avant le départ. J’en avais besoin après ma longue absence due à ma blessure et l’arrêt de la compétition à cause du coronavirus. Je ne peux que profiter de ces trois semaines, je sens déjà la différence », insiste l’ancien maillot jaune.