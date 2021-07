Le ministère de l’Intérieur a mis à jour son dernier bilan ce samedi, vers 17h50 : 27 victimes confirmées et 103 personnes présumées disparues.

Le bilan des victimes continue de grimper après les inondations vécues en province de Liège. Samedi à 15h30, trois corps sans vie avaient été découverts à Esneux et une victime était à déplorer à Hamoir. Le bilan des inondations qui ont ravagé la Belgique ces derniers jours s’est encore alourdi samedi soir. Selon le centre de crise, on compte désormais 27 victimes confirmées et 103 personnes, qui restent injoignables, sont présumées portées disparues.