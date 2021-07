Van Aert domine le chrono, Pogacar savoure déjà: ce qu’il faut retenir de la 20e étape du Tour de France

Si on ne peut parler de tradition, l’exercice chronométré la veille de l’arrivée passe tout de même pour une habitude dans le Tour. Un effort proposé au cœur des vignobles bordelais, sur un parcours vallonné, favorables aux purs rouleurs. Entre force pure et fraîcheur, Pogacar allait-il parachever son œuvre ou Küng allait-il prendre sa revanche sur le contre-la-montre initial de Laval ? Avec un passage intermédiaire à Pomerol et un épilogue à Saint-Emilion, on attendait de toute façon un grand cru.

Sans surprise, le premier temps de référence était signé Stefan Bissegger (36.37) mais le Suisse devait s’effacer devant l’éclatante prestation de Kasper Asgreen (36.14). Le Danois de Quick Step avait frappé un grand coup, au point de résister au champion du monde de la spécialité, Stefan Küng. Parti plus rapidement, ce dernier devait s’incliner de 17 secondes.