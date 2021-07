Après les inondations, Durbuy renaît à coup de jets d’eau et de raclettes

La plus petite ville du monde, d’ordinaire super-pimpante avec ses géraniums et ses jolis commerces, a souffert ces derniers jours. Mais un élan vital impressionnant est en train de lui rendre son éclat, indispensable à l’économie de toute la région.

REPORTAGE

On dirait un ballet chorégraphié : une dizaine de bras manient des raclettes de toutes les couleurs. Avec énergie, ils chassent l’eau boueuse qui maculait la terrasse de pierres bleues de l’hôtel-restaurant Victoria. Le bruit du nettoyeur haute pression, couplé à celui du groupe électrogène qui l’alimente en électricité, n’entame pas la bonne humeur générale. Justine fait partie des vaillants balayeurs : « J’ai travaillé comme serveuse ici pendant mes études, et je reprends du service les week-ends d’été. Je suis évidemment venue avec tous les autres membres de l’équipe donner un coup de main pour nettoyer. Cela fait de bien : on s’est sentis tellement impuissants quand l’eau a commencé à monter ».