Tour de France: gagner un chrono sur le Tour, «un des plus grands objectifs» de la carrière de Van Aert

Wout van Aert a remporté samedi le premier contre-la-montre de sa carrière sur le Tour de France lors du chrono de la 20e étape entre Libourne et Saint-Émilion. « C’était l’un des plus grands objectifs de ma carrière », a réagi Van Aert après la course au micro de l’organisation.

« Gagner un contre-la-montre sur le Tour de France, c’est quelque chose de spécial », a ajouté Van Aert. « C’était l’un des grands objectifs de ma carrière. J’étais concentré dessus depuis quelques jours et je suis content d’avoir pu décrocher la victoire. »

En difficulté lors du premier chrono du Tour 2021 lors de la 5e étape, ’WVA’ a cette fois fait forte impression tout au long des 30,8 km « Le parcours me convenait mieux ici car il était plus rapide. Le parcours de Laval demandait plus de punch. C’est une journée parfaite pour moi. »