Un revers plutôt rassurant pour le Sporting Charleroi face au PAOK

Pour sa dernière sortie de la préparation, Edward Still avait aligné un onze très proche de celui qui devrait débuter le championnat à Ostende la semaine prochaine. Privé de Fall (raisons personnelles) et de Gholizadeh (rentré en Belgique pour faire une infiltration au genou), le tacticien carolo a eu l’occasion de se rassurer ce samedi en début d’après-midi dans les installations de Wenum-Wissel. Pourtant, c’est bien le PAOK qui s’est imposé 2-0 suite à un but sur corner puis une frappe de loin consécutive à une perte de balle de Morioka plein axe. Si l’on excepte les deux buts encaissés, Charleroi a toutefois dominé et contrôlé la rencontre même si Koffi a dû montrer ses qualités sur sa ligne à trois reprises en première période. « Il nous a manqué le dernier geste dans les 20 derniers mètres, mais la clé était aussi d’y arriver avec un surnombre et ça, c’est très positif. On a vraiment pu mettre en application ce qu’on a préparé. Tandis que défensivement, on a très peu concédé.