France: plus de 110.000 personnes dans les rues contre la «dictature sanitaire»

Ils étaient plus de 18.000 rien que dans la capitale à s’insurger contre les nouvelles mesures annoncées dans la semaine par Macron.

Elles fustigent la vaccination, la «dictature» ou le pass sanitaire: plus de 110.000 personnes ont manifesté le plus souvent dans le calme samedi à travers la France, de Marseille à Lille et de Montpellier à Paris, ont constaté les bureaux de l’AFP.

Au total, le ministère de l’Intérieur a recensé 136 rassemblements qui ont concerné 114.000 personnes: 18.000 à Paris réparties en plusieurs cortèges et 96.000 dans le reste du pays. «Liberté», «Macron dictateur»... Du nord au sud, les slogans se ressemblent.

«Ce n’est pas que l’on pense que la Terre est plate mais on ne connaît pas les effets à long terme de ces vaccins bricolés à la va-vite que Macron veut nous imposer», résume Rita, une aide-soignante de 39 ans, croisée dans le cortège à Montpellier où, selon la préfecture, 5.500 personnes ont manifesté.