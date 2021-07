Nombre de victimes, axes routiers toujours fermés, prévisions météo...: le dernier bilan des inondations en Wallonie

Le nombre de victimes continue de grimper après les inondations vécues en province de Liège. Selon le dernier bilan du centre de crise, on compte désormais 27 victimes confirmées et 103 personnes, qui restent injoignables, sont présumées portées disparues.

Le bilan des victimes continue de grimper après les inondations vécues en province de Liège. Samedi à 15h30, trois corps sans vie avaient été découverts à Esneux et une victime était à déplorer à Hamoir. Selon le dernier bilan du centre de crise, on compte désormais 27 victimes confirmées et 103 personnes, qui restent injoignables, sont présumées portées disparues.

Pourquoi tant de disparus ?

Plusieurs facteurs peuvent toutefois expliquer ce nombre élevé : de nombreuses personnes se trouvent actuellement sans moyen de communication à la suite de la perte de leur téléphone, ou en raison de l’absence de moyens pour recharger leur batterie. Certaines d’entre elles ont également pu être emmenées dans un hôpital sans papiers d’identité et n’ont pas encore eu l’occasion de se manifester auprès de leurs proches.