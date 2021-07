A Pepinster, l’espoir s’amoindrit après des cris sous les décombres

Pepinster a retenu son souffle ce samedi soir. Alors que l’eau s’est retirée, les recherches et les opérations de déblayage ont débuté. Dans la soirée, les secouristes ont entendu une voix dans les décombres. Le bourgmestre de la commune avait confirmé cette information à nos collègues de VTM Nieuws.

Les opérations, délicates, ont duré plusieurs heures, mais au fil de la soirée l’espoir s’est fait plus faible. Le bourgmestre Philippe Godin indiquait à nos collègues de SudInfo peu avant minuit que la personne n’avait pas encore été atteinte et qu’il n’y avait plus de signe de vie. Les recherches vont reprendre ce dimanche matin.