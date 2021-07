Nina Derwael détendue aux JO, malgré la pression: «Tout ce qui va suivre, c’est du bonus»

La gymnaste belge fait figure de favorite dans l’épreuve des barres asymétriques, mais ce n’est pas pour autant qu’elle se met plus de pression sur les épaules.

Mercredi, Nina Derwael a pris l’avion à Bruxelles à destination de Tokyo. Depuis jeudi, la star de la gym artistique belge goûte les premiers jours de sa vie au pays du soleil levant qui pourrait la couvrir d’or olympique dans l’épreuve des barres asymétriques dont elle est la double championne du monde en titre.

« C’est agréable d’être dans un environnement différent, avec l’accent mis sur l’entraînement et les Jeux Olympiques. C’est génial de voir à quel point tout le monde est concentré et heureux d’être ici », a-t-elle déclaré dimanche après une séance d’entraînement ouverte du Belgym Team en présence de plusieurs centaines de spectateurs assis sagement et silencieusement en tribune dans les installations du Parc sportif de Kasamatsu dans la préfecture d’Ibaraki. L’équipe de gymnastique y met la dernière touche de sa préparation en vue des Jeux.