Rallye d’Estonie: Rovanperä plus jeune vainqueur de l’histoire du WRC, Neuville troisième

À 20 ans, Kalle Rovanperä est devenu le plus jeune vainqueur d’une manche du championnat monde des rallyes en triomphant, de façon incontestable, dans ce rallye d’Estonie qu’il a dominé d’un bout à l’autre. Au volant d’une Toyota Yaris à la fois performante et fiable, le Finlandais n’a jamais été réellement inquiété dès l’instant où Ott Tänak, régional de l’étape et vainqueur l’an dernier, a été contraint à l’abandon à la suite de deux crevaisons et d’une sortie de route.

Craig Breen, le premier jour, a donné l’illusion de pouvoir contester la victoire de Rovanpera avant de subir les chronos exceptionnels du leader dès les premières escarmouches du samedi.

De son côté, Thierry Neuville n’a pas démérité. Il a même devancé à la régulière Sébastien Ogier dont l’avance au championnat est telle que le Français peut se permettre d’assurer une 4e place.