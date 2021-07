Le jeu portable a de beaux jours devant lui et c’est tant mieux

La Nintendo Switch et son modèle hybride, à la fois console de salon et console portable, a relancé l’intérêt du grand public pour les consoles portables. A tel point qu’elle inspire Valve, l’acteur incontournable du jeu sur ordinateur qui lancera fin de l’année le Steam Deck.

Il va très bien, merci pour lui. Au milieu des années 2010, pourtant, cela ne faisait pas un pli : le jeu vidéo portable allait mourir, assassiné par le jeu sur smartphone. Devant la généralisation des téléphones intelligents et des tablettes de plus en plus capables techniquement, les machines portables uniquement dédiées au jeu ne pouvaient pas faire le poids et risquaient la disparition.

Tous les auspices pointaient dans la même direction : en 2015, Activision, un des géants de l’industrie vidéoludique, n’hésitait pas à lâcher 6 milliards de dollars pour faire main basse sur King, l’éditeur, entre autres, de Candy Crush Saga. En 2015 toujours, Nintendo lui-même annonçait son arrivée sur smartphones. Depuis, il a décliné Mario et Pokémon, deux de ses licences les plus populaires, sur les magasins d’applications mobiles. Difficile d’imaginer symbole plus parlant que de voir le créateur de la Game Boy publier ses jeux sur des tablettes et des smartphones.