Des strips inédits d’Astérix (1/6): «Astérix est un héros au temps long»

Jean-Yves Ferri et Didier Conrad ont dessiné si gags inédits d’Astérix sur le thème du grand périple, à lire en exclusivité dans « Le Soir » chaque lundi.

Pour Céleste Surugue, Astérix n’est pas une licence et un bon album ne peut naître que de l’inspiration de ses auteurs. - Christophe Guibbaud.

entretien

Même les nuits les plus noires ont une fin. Dès que Bélénos, le dieu du soleil, est de retour, et que la tempête s’est calmée, Astérix profite de l’éclaircie pour repartir à l’aventure. Cet été, l’irréductible Gaulois prépare un nouveau périple. En octobre, un grand voyage l’emportera dans la quête lointaine d’un Griffon, une créature de légende née en Mésopotamie. Avant d’entreprendre cette odyssée, le héros est de retour dans Le Soir, le temps d’une série de six strips inédits. Céleste Surugue, le directeur général des éditions Albert René, nous livre les secrets de ces voyages, à défaut de celui de la potion magique.