Angleterre: une nouvelle fresque de soutien pour Rashford, Sancho et Saka a été vandalisée

Les trois jeunes joueurs anglais ont une nouvelle fois été ciblés par des tristes gestes racistes, après avoir manqué leur tir au but en finale de l’Euro contre l’Italie.

Le football anglais a une nouvelle fois été entâché par de bien tristes comportements racistes, à l’égard de Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka. Les trois hommes, déjà ciblés par des attaques racistes depuis leurs tirs au but manqués en finale de l’Euro contre l’Italie, ont cette fois vu une fresque de soutien, qui leur était destinée, être vandalisée à Darlington.

« On ne soutient pas les trois lions noirs », était-il écrit en dessous de leurs numéros respectifs. Une insulte en référence au surnom de l’équipe nationale anglaise (les Three Lions), et à leur couleur de peau.