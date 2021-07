Tour de France: le peloton se dirige vers un sprint massif sur les Champs-Elysées (direct)

Un défilé, une course et un sprint: le scénario quasi-immuable de la dernière étape est attendu pour conclure le Tour de France 2021, dimanche, entre Chatou et l’avenue parisienne des Champs-Elysées, pour les derniers tours de roue. Tadej Pogacar arrivera à Paris vêtu de jaune pour la deuxième année consécutive. Le maillot vert Mark Cavendish visera une 35e victoire d’étape afin de détenir seul le record qu’il partage depuis son succès à Carcassone le 9 juillet avec Eddy Merckx.

Du départ donné à l’ouest de la capitale dans le département des Yvelines, à l’entrée sur le circuit final, le parcours longe de grands sites historiques (château de Versailles, Luxembourg, palais du Louvre), le temps de la traditionnelle parade.