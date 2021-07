Wout van Aert crée l’exploit et s’offre une victoire de prestige sur les Champs-Élysées, Tadej Pogacar remporte le Tour de France 2021 (vidéo)

Wout van Aert a remporté la 21e et dernière étape du Tour de France, dimanche, entre Chatou et les Champs-Élysées à Paris (108,4 km). Le champion de Belgique de Jumbo-Visma a devancé Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) et le maillot vert, le Britannique Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step). Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) remporte le Tour de France pour la deuxième année consécutive dimanche.

Traditionnellement, la dernière étape du Tour commence par un défilé des coureurs avant d’arriver sur les Champs-Élysées, où les attaques se multiplient avant un sprint final. L’édition 2021, partie de Chatou pour une étape de 108,4 km, n’a pas dérogé à la règle.