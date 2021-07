Un logiciel quasiment indétectable

L’entreprise israélienne NSO a investi beaucoup de temps et d’argent dans son logiciel phare, Pegasus. - AFP

Décodage

Officiellement destiné à épauler les forces de l’ordre dans leur lutte contre la criminalité, Pegasus, conçu par la société israélienne NSO, est également utilisé depuis plusieurs années par des gouvernements pour traquer leurs opposants, des journalistes et d’autres membres de la société civile. L’entreprise se défend et parle de « théories non corroborées ».

