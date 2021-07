Ronald Koeman mécontent de la participation de Pedri aux JO: «il a besoin de repos»

L’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, n’est pas du tout partisan de la participation de son joueur Pedri au tournoi olympique qui se déroulera lors des prochaines semaines. Le milieu de terrain de 18 ans sort tout juste de l’Euro 2020 où il a atteint les demi-finales avec l’Espagne et élu meilleur jeune du rendez-vous continental.

Lors de cet Euro, Pedri a été le premier joueur de 18 ans à avoir commencé lors des six rencontres de son pays. Après quoi, il ne s’est pas reposé puisqu’il s’est directement préparé pour Tokyo avec l’équipe olympique espagnole. La Roja, présente dans le groupe C, y sera opposée à l’Égypte, l’Argentine et l’Australie.