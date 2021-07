GP de Grande-Bretagne: Lewis Hamilton s’impose sur le fil devant Charles Leclerc, et relance le championnat du monde

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1, 10e manche du championnat du monde de Formule 1. Dimanche à Silverstone, le septuple champion du monde s’est imposé devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et son équipier finlandais Valtteri Bottas dans une course marquée par la rapide sortie de piste de Max Verstappen (Red Bull).

Parti en pole position et vainqueur de la course sprint samedi, le Néerlandais a heurté les barrières de sécurité avant de sortir indemne de sa monoplace, après un accrochage dès le premier tour avec Hamilton, son rival pour la couronne mondiale.

Le pilote de Stevenage, jugé coupable sur la manœuvre dans le premier des 52 tours de la course, a été pénalisé de dix secondes par la direction de course pour l’incident. Rentré aux stands à la mi-course pour purger sa pénalité, Hamilton a progressivement refait son retard sur Leclerc, en tête depuis la reprise de la course.