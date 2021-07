Des «Jeux de riches» dans un pays de plus en plus pauvre

C’est le quotidien populaire et sportif Gendai qui a révélé l’information dernièrement, et elle a suscité un tollé d’anthologie au Japon. D’autant plus que ce tabloïd l’a résumée en une avec un titre choc : « La vie de palace des barons de Lausanne, aux frais de la princesse… et des contribuables tokyoïtes ! » Un titre qui était imprimé en idéogrammes immenses et de couleur rouge sang, comme ce journal le fait chaque fois qu’il est en colère.

Le comité organisateur des Jeux de Tokyo a réservé 1.400 chambres dans les hôtels les plus luxueux de la capitale à l’attention des dirigeants et des invités du Comité international olympique (CIO) qui vont assister à l’événement à partir de vendredi, jour de la cérémonie d’ouverture. Le coût de la nuitée dans les plus belles suites de ces palaces atteint parfois 300.000 yens (plus de 2.000 euros). Or, en vertu du contrat d’attribution des Jeux, l’essentiel des factures hôtelières de ces dignitaires sera payé, non par le CIO, mais par la ville hôte.