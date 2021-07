Nicolas Gavory évoque un éventuel départ du Standard: «S’il y a des opportunités, on en discutera»

Le latéral français se sent prêt pour la saison à venir, après un exercice décevant. Mais il n’exclut pas un départ de chez les Rouches si l’occasion se présente.

Nicolas Gavory a été, durant la campagne de préparation, l’un des joueurs à qui Mbaye Leye a donné le plus de temps de jeu, et donc de la confiance, que l’arrière gauche français lui a du reste parfaitement rendu en paraissant affûté et très concerné. « Tout ce temps de jeu m’a permis de retrouver le rythme petit à petit », dit-il. « je suis prêt à commencer le championnat ». Ce sera pour vendredi (20h45à Sclessin face à Genk).

« Commencer par un gros morceau ou un plus petit adversaire n’a pas d’importance. Ce qui est essentiel, ce sera de gagner cette première rencontre pour prendre de la confiance ». La saison dernière, malgré les nombreuses critiques qu’il avait essuyées, Nicolas Gavory avait, toutes compétitions confondues, inscrit 2 buts et délivré 11 assists. « Je n’ai pas été à mon meilleur niveau même si j’ai eu de bonnes statistiques », explique encore le back gauche français. « Je n’ai qu’un objectif : faire mieux ».