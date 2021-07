Bruges: une joyeuse répétition générale

Exclusivement brugeois, le public présent au stade Jan Breydel a savouré plus que jamais ce 16e succès de l’histoire du Club en Supercoupe de Belgique. Pas forcément pour le spectacle proposé, « logiquement moyen mais en adéquation avec ce que j’espérais… globalement », comme l’a expliqué Philippe Clement. Mais parce qu’il a pu revoir ses joueurs favoris à l’œuvre. Et les pousser vers un succès logique que le but inscrit par Bongonda, juste avant la mi-temps, avait hypothéqué durant deux minutes. « Après une préparation très poussée, avec des garçons qui ne s’entraînent pas encore depuis longtemps ou étaient absents (NDLR : Vormer, Mignolet, Vanaken, Sobol), on ne s’attendait pas à des miracles », poursuivait le T1 brugeois. « Mais j’ai aimé la réaction de mes joueurs et surtout apprécié l’énergie que nos supporters nous ont donnée. Elle dégoulinait des tribunes… »