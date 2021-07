Une défaite, mais beaucoup de points positifs

Pour clore son stage, le Sporting de Charleroi affrontait le PAOK Salonique ce samedi en début d’après-midi. Avec un onze qui sera forcément proche de celui qui débutera à Ostende samedi prochain – même si Fall (raisons personnelles) et Gholizadeh (genou) étaient absents –, le Sporting a montré de très bonnes choses dans le jeu et notamment que ses principes étaient assimilés. « Il nous a manqué le dernier geste dans les 20 derniers mètres, mais la clé était aussi d’y arriver avec un surnombre et ça, c’est très positif », pointait Edward Still, peu avant que le groupe ne reprenne la route en direction du Mambourg où la deuxième dose de vaccin attendait les joueurs.

Et de conclure sur une note positive malgré l’absence de deuxième succès en préparation. « Les joueurs adhèrent et ils ont confiance dans ce qu’on fait. Et je suis donc optimiste à l’approche du début de saison dès la semaine prochaine. »