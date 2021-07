Boxe: ce Chinois détruit par Merhy était grand sans être de taille

Affichant à son arrivée à Bruxelles dix victoires dont six par K.-O., une défaite et un nul tout en se prévalant du titre asiatique WBC, le géant de 25 ans Zhaoxin Zang constituait une inconnue alors qu’il n’avait jamais boxé hors de Chine et ne s’était mis à la boxe anglaise que depuis quatre ans. Quoi qu’il en soit, le Cubain Yunel Dorticos n’étant pas disponible et le Sud-Africain Kevin Lerena s’étant blessé, c’était donc à lui qu’il revenait de venir contester à Ryad Merhy son titre de champion du monde WBA des poids lourds-légers (-90,719 kg).