Joris Kayembe a été d’emblée charmé par le jeu prôné par Edward Still à Charleroi: «Le système du coach, c’est pour se régaler»

Après une saison riche en émotions, mais qui n’a finalement pas répondu à ses attentes, Joris Kayembe est prêt pour un nouvel exercice. Nouvel entraîneur, nouveau système, mais une volonté intacte de grandir et de retrouver les Diables. En attendant que ça se reflète sur le terrain en championnat, l’ailier belge de 26 ans a pris son pied en préparation. Et c’est plus porté encore vers le but adverse qu’on devrait le retrouver.

Vous avez connu pas mal d’entraîneurs dans votre carrière, qu’est-ce qu’Edward Still apporte de différent ?