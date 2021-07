Julia Ducournau, qui a gagné la Palme d’or à Cannes, n’en est qu’au début

Portrait

Comme dans la chanson de Jeanne Moreau Le tourbillon de la vie, Julia Ducournau porte des bagues à chaque doigt et des tas de bracelets autour du poignet. Il ne faut pas se fier à sa blondeur car elle est hitchcockienne.

Fille de médecins (maman gynéco, papa dermato), née à Paris en 1983, elle est élevée au milieu de la médecine. Convaincue que l’âme hante le corps, c’est le corps qui sera sa matière première au cinéma. Après une double licence en lettres modernes et en anglais à la Sorbonne, elle entre à la Fémis (Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son), section scénario, participe à un atelier d’écriture à l’Université Columbia de New York.