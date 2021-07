Kalle Rovanperä: l’histoire est en marche

À 20 ans, 9 mois et 17 jours, Kalle Rovanperä est devenu le plus jeune rallyman à s’imposer dans une manche du championnat du monde. Ironie du sport : en remportant le rallye d’Estonie, il enlève ce record de précocité à Jari-Matta Latvala, son patron au sein du team Toyota, qui affichait 22 printemps lors de son 1er triomphe en WRC.

Voilà des années que Kalle inonde la toile de ses exploits. D’abord sur les lacs gelés de sa Finlande natale puis sur les chemins de terre au volant de bolides de plus en plus puissants. Il a d’ailleurs profité de la législation en Estonie et en Angleterre pour disputer ses premiers rallyes à 16 ans.