Rallye d’Estonie: plus de 100 km/h au-dessus de la limite, Thierry Neuville sanctionné pour un excès de vitesse

Thierry Neuville (Hyundai) a été sanctionné d’une suspension d’un rallye avec sursis et de 5.000 euros d’amende pour un très grand excès de vitesse commis pendant une liaison du Rallye d’Estonie dimanche.

Le Belge, 3e de la 7e manche de la saison en Championnat du monde des rallyes (WRC), a été flashé à 190 km/h dans une zone limitée à 90 km/h.

Entendus par les commissaires de course, Neuville et son copilote ont expliqué qu’ils étaient en retard pour prendre le départ d’une spéciale à cause de problèmes mécaniques, est-il précisé dans leur décision.

C’est pour éviter ce retard qu’ils ont accéléré au-delà de la limite autorisée alors que, selon eux, la route était « libre de tout trafic ».

Cette suspension s’appliquera si Neuville est repris en excès de vitesse à plus de 30 % au-delà de la limite autorisée d’ici la fin de la saison.