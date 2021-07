Formule 1: une 99e victoire au goût amer pour Hamilton

Souverain dans la course qualificative samedi, Max Verstappen n’a pu défendre ses chances à Silverstone lors du Grand Prix dominical. Après un contact à près de 300 km/h avec son rival dans la course au titre juste après le départ, sa Red Bull s’est fracassée dans un mur de pneus. Une sanction de dix secondes n’a pas empêché le pilote Mercedes de triompher devant un public acquis à sa cause. Une victoire par KO qui permet à Hamilton de revenir à 8 points de Verstappen au championnat.

Ce dimanche, la rivalité entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a donc pris une nouvelle dimension sous le soleil de Silverstone. Fort heureusement, elle n’a pas revêtu d’allure dramatique. Malgré la violence du choc (51 G encaissés par le Hollandais), elle s’est limitée à une monoplace détruite dans un mur de pneus et un séjour à l’hôpital pour le leader du championnat du monde.