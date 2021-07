Le rôle du politique: protéger les gens, pas les partis

Saurons-nous faire face à la situation dantesque, anxiogène et si douloureuse à laquelle le pays a été confronté ces derniers jours ? « Nous » ? Ceux et celles qui sont « en charge », qui doivent panser les plaies, réparer les dégâts et en même temps proposer des pistes pour l’avenir. Tirer les conclusions de l’événement, comme on dit.

Le monde politique a été mis à rude épreuve depuis des mois : arriver à gérer des défis inédits sans tomber dans la polémique politicienne et électoraliste. Prendre de la hauteur, en menant un débat de contenu, avec humilité, intelligence et surtout le sens des responsabilités et de la gravité du moment. A deux reprises hélas, on se doit de constater la tentation de l’échec. Et la troisième est en germe…