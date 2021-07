Coronavirus: malgré des contaminations en forte hausse, la quasi-totalité des restrictions levée en Angleterre

La quasi-totalité des restrictions liées à la pandémie de coronavirus est levée en Angleterre lundi, rebaptisé « Jour de la liberté », malgré une flambée des contaminations, qui inquiète nombre de scientifiques et de responsables politiques.

A partir de minuit en Angleterre (23H00 GMT), les salles de spectacle et les stades ont pu rouvrir à pleine capacité, les discothèques de nouveau accueillir du public, le service au bar est de nouveau autorisé dans les pubs et il n’y a plus de limite au nombre de personnes autorisées à se rassembler. Le port du masque n’est plus obligatoire mais recommandé dans les transports et magasins et le télétravail n’est plus la consigne.