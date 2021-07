Daniel Bacquelaine: «Le matériel de sauvetage n’est pas adapté aux situations qu’on a vécues»

Le député fédéral et bourgmestre de Chaudfontaine est revenu sur les inondations qui ont touché sa commune et une grande partie de la Wallonie.

Le bourgmestre de Chaudfontaine, Daniel Bacquelaine (MR), est revenu ce lundi matin, au micro de La Première, sur les inondations qui ont touché sa commune et une grande partie de la Wallonie. Il a tout d’abord souligné la vague de solidarité à travers tout le pays. « C’est vraiment exceptionnel. C’est une solidarité magnifique qu’il faut organiser. On a beaucoup de monde. Il faut les inscrire pour ensuite distribuer le bénévolat dans différents quartiers avec des tâches précises. »

Le libéral est ensuite revenu sur l’épisode exceptionnel vécu par toute la région. « Nous savions que l’eau allait monter. Ceci dit, on ne pensait pas atteindre un tel niveau. De mémoire d’homme, on n’a jamais vu ça. En termes de sauvetage, le matériel n’est pas adapté aux situations qu’on a vécues. On a dû faire appel au secteur privé. »