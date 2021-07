Bekaert a retrouvé son niveau d'avant-crise

Ces résultats préliminaires font état d'un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros, soit 30% de plus qu'au premier semestre 2020 et comparable au niveau d'avant la pandémie. L'EBIT sous-jacent est de 285 millions d'euros, soit trois fois plus qu'au premier semestre de l'an dernier. La marge EBIT sous-jacente sur le chiffre d'affaires est de 12%, soit 7 points de pourcentage supérieure à la même période l'année passée.

Pour la seconde partie de l'année, Bekaert s'attend à "une bonne demande sur la plupart des marchés".