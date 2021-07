Projet Pegasus: des journalistes hongrois ciblés

J’ai commencé à me dire que les choses prenaient peut-être une mauvaise tournure en Hongrie lorsque, en 2015, un de mes collègues, qui est aussi un ami très proche, m’a pris à part pour me confier qu’une des agences nationales de sécurité avait, pendant des mois, tenté de rassembler des informations compromettantes sur lui en le plaçant sous surveillance. Le but était de le forcer à collaborer et à révéler ses sources. Des méthodes qui rappellent celles qui étaient en usage avant 1989…