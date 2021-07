Lewis Hamilton victime de racisme après son accrochage avec Max Verstappen

La Formule 1, la Fédération internationale de l’automobile (FIA) et l’écurie Mercedes ont condamné lundi dans un communiqué commun « les nombreux abus racistes sur les réseaux sociaux » dont a été victime le Britannique Lewis Hamilton, vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche.

Le septuple champion du monde de l’écurie allemande a été impliqué dans une collision au premier tour avec le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui a provoqué l’abandon de ce dernier et l’interruption de la course.

« Pendant et après le Grand Prix de Grande-Bretagne d’hier, Lewis Hamilton a été victime de nombreux abus racistes sur les réseaux sociaux suite à une collision en course », affirme le communiqué. « La Formule 1, la FIA et Mercedes-AMG Petronas F1 Team condamnent ce comportement dans les termes les plus forts possibles », ajoute-t-il.