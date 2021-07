Cette édition de la Grande boucle a été émaillée par plus d’une quarantaine d’abandons, notamment en première semaine.

Des 184 coureurs partant de Brest, seulement 141 ont franchi la ligne d’arrivée des Champs-Élysées dimanche. C’est surtout la première semaine de course qui a fait beaucoup de victimes à cause d’un grand nombre de chutes. Les Jeux Olympiques ont aussi eu une incidence puisque certains coureurs ont également décidé de quitter la course afin de s’y préparer. L’année dernière, ils étaient 30 à ne pas avoir vu Paris, contre 43 cette année.