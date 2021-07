Une technologie développée par John Cockerill dans une centrale solaire en Afrique du Sud

La centrale thermo-solaire est développée par ACWA Power, "l'un des principaux promoteurs, investisseurs et exploitants saoudiens d'installations de production et de dessalement de l'eau", explique John Cockerill. Elle sera construite par l'EPC Sepco III. Elle doit fournir en électricité 200.000 ménages et doit permettre d'économiser près de 440.000 tonnes d'émissions de CO2 par an.

Au sommet de la tour de la centrale se situera un récepteur thermo-solaire à sels fondus, technologie développée par John Cockerill et qui permettra de produire de l'électricité solaire 24 heures sur 24. Les sels fondus sont utilisés comme fluide caloporteur, qui alimentent le récepteur au sommet de la tour et sont chauffés jusqu'à 565°C. Une fois redescendus dans la tour, ils conservent leur chaleur pendant 12 heures : de l'électricité peut ainsi être produite de jour comme de nuit.

La centrale de Redstone est la cinquième tour solaire John Cockerill dans le monde, signale l'entreprise.