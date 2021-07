Après lecture d’un rapport médical émanant de la Croix-Rouge, le gouvernement fédéral, en concertation avec les bourgmestres, a envoyé des équipes médicales dimanche soir, vers 11h30, à l’église du Béguinage et dans les réfectoires de l’Université Libre de Bruxelles (l’ULB) et de la VUB.

Près de 300 sans-papiers des sites du Béguinage et de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) ont commencé vendredi une grève de la soif et il n’est plus question que de « quelques jours de survie », a alerté lundi matin l’ONG Médecins du Monde.