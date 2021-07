Les films cultes qui ont marqué Cannes: «Le Père Noël est une ordure» de Jean-Marie Poiré

Cet article est paru dans le Mad, le 9 décembre 2020

Ce Noël, on va éclater la bulle ! Pas de panique, c’est fictionnel. On sera treize à table ! C’est c’lâaa, oui ! Par les temps qui courent, on ne voit pas pourquoi ça pourrait porter malheur à une année de merde… C’est c’lâaa, oui ! Autour de ma fille, mon mari et moi, il y aura Thérèse de Monsou, naïve et coincée, Pierre Mortez, très maniéré, Josette dit Zézette, assez simplette, le louche Félix qui a un gros kiki, Katia le travesti, dépressif et sans-gêne, Marie-Ange Musquin, la sœur BCBG froide et sèche, Monsieur Preskovitch, le voisin affable et généreux, Monsieur Poisseau, le pharmacien du quartier, et Bijou, sa jeune maîtresse blonde, ainsi que Monsieur Leblé, le râleur de l’immeuble. Chacun ayant son petit caractère, la soirée s’annonce électrique. Et si quelqu’un est en retard, on dira : liaison dans le tiroir !