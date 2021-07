D1A: l’Antwerp veut passer à la vitesse supérieure

Investissement, ambition, modernité. Trois mots d’ordre pour permettre à l’Antwerp de franchir un nouveau palier dans son développement. Le Great Old, dorénavant mené par Brian Priske, tentera de s’installer comme le principal concurrent du FC Bruges dans la course au titre cette saison.

Depuis son grand retour parmi l’élite en 2017, le Great Old n’avait plus vécu un été aussi mouvementé. Exit, entre autres et pour diverses raisons, Luciano D’Onofrio, Franky Vercauteren, Lior Refaelov, Dieumerci Mbokani et Jordan Lukaku après une saison bouclée à la troisième place. Le bouillant président Paul Gheysens compte maintenant sur le Danois Brian Priske (44 ans, ex-joueur de Genk et Bruges) pour construire une équipe compétitive, capable de faire vaciller les Blauw en Zwart de leur piédestal national. Un sacré challenge en perspective.

1 Objectif : concurrencer Bruges