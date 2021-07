Le troisième plus gros diamant du monde à Anvers

Le diamant fait partie d'un ensemble plus vaste de cinq pièces, pesant au total 2.500 carats. Il vient de la mine de Karowe, au Botswana. Les pièces vont être analysées en profondeur ces quatre à six prochains mois, afin de déterminer leur composition exacte, leur qualité, leur épaisseur et leur clarté. Le diamant sera ensuite exposé, "on pourra le voir et le prendre en mains avant que nous le transformions en plus petits diamants et en bijoux", explique Rafael Papismedov, travaillant pour le diamantaire HB Antwerp. "Sa prochaine étape sera New York, la suite n'est pas encore déterminée."

La pierre est âgée d'au moins 1,5 milliard d'années. Sa valeur ne sera déterminée qu'une fois les analyses terminées et qu'on saura de quelle manière elle pourra être traitée. "Le diamant a été amené à Anvers parce que nous sommes la seule ville au monde à pouvoir traiter ce type de pierre", selon M. Papismedov. "Il s'agit vraiment d'une pièce unique, avec une clarté et une transparence jamais vues."