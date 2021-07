Mon château et moi (épisode 3/4): «Le château de Boëlhe, une charge et un plaisir»

En plein cœur de la Hesbaye, un couple de citadins a acheté cette belle demeure construite au XVIIIè siècle. Les travaux pour la rendre habitable sont colossaux. Patricia Veranneman et son époux ont du courage.

«Nous cherchions plutôt une grande ferme à la campagne, mais nous avons été séduits par ce château même si pratiquement tout était à y refaire. Le but est de nous installer ici dès que ce sera possible», explique la maîtresse des lieux devant sa future demeure. - Roger Milutin

Il y a château et château, c’est entendu. Après des détours par la gentilhommière spectaculaire de Louvignies et la forteresse médiévale de Corroy, nous voici devant le château de Boëlhe, dans l’entité de Geer, en province de Liège. Un ensemble d’un grand classicisme dont les origines remontent au XVIIIè siècle. Discrètement implanté en lisière du village, il fait face à l’église.

Il y a aussi châtelains et châtelains, sans qu’il soit question ici de porter un jugement de valeur sur les occupants de ces différents lieux chargés d’histoire. A Louvignies et à Corroy, mais aussi à Vêves, dernier numéro à venir de notre série, les propriétaires sont les héritiers d’une longue tradition. A Boëlhe, c’est une autre histoire : Baudouin Lamine et Patricia Veranneman de Watervliet ont acquis le bien en 2017, sur un coup de cœur.