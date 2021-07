Bruxelles: de nombreux métiers de la construction en pénurie

Devenir enseignant, menuisier ou boulanger, et pourquoi pas? Actiris publie lundi une liste de plus de 40 filières d’études permettant d’accéder à des métiers en pénurie. A la sortie des écoles, les rhétoriciens ont parfois du mal à choisir une profession, tout comme les adultes en réorientation de carrière. Pour les aider à trancher, Actiris publie la liste des études menant à des métiers en pénurie. «Par essence, ces filières offrent beaucoup de débouchés et consistent en quelque sorte en une garantie d’emploi», argumente l’office bruxellois de l’emploi.

Au total, la liste reprend plus de 40 orientations dans divers domaines, dont ceux de la construction au sens large. Voici une série d’études ciblées par Actiris menant à des métiers en pénurie:

- Climatisation, installations de réfrigération et de chauffage

- Conducteur de travaux

- Construction (peu importe la spécialité)