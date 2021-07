Vers un mandat de 5 ans à la présidence du MR pour Georges-Louis Bouchez ?

Le mandat de Georges-Louis Bouchez à la présidence du MR va-t-il passer de quatre à cinq ans ? Ce matin, un tweet de Michel Henrion annonçait qu’en conseil du parti, un projet de modification des statuts avait été examiné. Et cela lors d’une réunion via Zoom (en distanciel, donc), alors que plusieurs membres étaient absents. Certains étaient retenus dans leur région ou leur commune, en raison des inondations. « La réunion avait été programmée à 7h30 afin que chacun puisse y participer et il y avait tout de même une soixantaine de personnes connectées », signale un participant.