Les Belges aux JO: le basket 3x3, nouvelle discipline olympique

Le basketball 3x3 fait son entrée aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Il s’avère être le sport urbain le plus pratiqué dans le monde, avec une présence dans environ 182 pays et régions. Et malgré tout, ses règles de jeu universelles n’ont été codifiées qu’en 2007. La nouvelle discipline olympique trouve ses racines dans le basketball traditionnel, mais ses différences font désormais du basketball 3x3 un sport à part entière.

Les particularités du 3x3 qui le différencient du 5x5 (traditionnel)

– Deux équipes composées de trois joueurs (avec un remplaçant hors terrain) s’affrontent dans le but de marquer 21 points.

– Le sport se pratique sur une moitié de terrain de basketball traditionnel et les joueurs des deux équipes doivent viser un seul et même panier.